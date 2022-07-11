Google Workspace отменил платную подписку для представителей украинского бизнеса.

С июля Google должна была заблокировать всех пользователей, не перешедших на платную подписку: от 5 до 18 долларов в месяц за каждый аккаунт. Однако компания решила поддержать малый и средний бизнес Украины, и продлила бесплатный доступ к сервису Google Workspace до конца войны.

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Google Workspace — это набор облачных сервисов, предоставляемых компанией Google для других предприятий и групп людей. Google Workspace позволяет компаниям интегрировать собственное доменное имя с некоторыми продуктами Google. Служба поддерживает несколько веб-приложений с похожей функциональностью как у традиционных офисных пакетов, и включает: Gmail, Google Календарь, Google Диск, Google Docs и Google Meet.

Ранее мы сообщали, что Google обвиняют в передаче данных украинцев подсанкционной российской компании.