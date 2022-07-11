Из-за случившегося в пятницу масштабного сбоя в сети Rogers по всей Канаде была нарушена работа целого ряда служб, имеющих отношение к беспроводной связи, кабельному телевидению и интернету. Авария также затронула работу служб экстренной помощи, платёжных систем, стала причиной сбоя в работе транспорта, сферы образования, розничной торговли и вызвала множество других проблем.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, за последние два года существенно выросло количество канадцев, работающих удалённо из дома, а также осуществляющих различные финансовые операции через системы безналичных электронных платежей. Как первое, так и второе полностью зависит от подключения к сети интернет.

Имевшее место в пятницу отключение сети Rogers – уже второе в истории компании за последние 15 месяцев – чрезвычайно усложнило эти задачи, а также оказало негативное влияние на работу целого ряда других служб, которыми активно пользуются люди. Речь, в частности, идёт о таких сферах, как онлайн-банкинг, навигационные приложения, приложения для совместного использования, приложения для доставки еды и многое другое.

Точное количество пользователей, пострадавших от отключения сети, неизвестно. Однако абонентская база пользователей услуг беспроводной связи от компании Rogers насчитывает более 11 миллионов клиентов, при этом сеть компании также обеспечивает предоставление услуг трём миллионам клиентов компании Fido. Компания TekSavvy, которая покупает доступ к сети у компании Rogers, имеет 300 000 пользователей. Также жертвами сбоя стали клиенты мобильной сети Chatr, которой управляет компания Rogers.

Отключение длилось на протяжении 12 часов и охватило весь рабочий день пятницы. В субботу утром компания Rogers заявила о возобновлении предоставления услуг мобильной связи и доступа к сети интернет для большей части своих клиентов. Тем не менее, некоторые клиенты могут сталкиваться с задержками при восстановлении полноценного предоставления услуг, по мере того, как их сеть возвращается в режим онлайн, а объёмы трафика возвращаются к норме. В компании Interac в субботу также сообщили о том, что её услуги теперь полностью доступны.

Журналисты издания The Globe and Mail составили список служб, которые пострадали от отключения по всей Канаде.

Провайдеры услуг сотовой связи и доступа в интернет

Клиенты услуг доступа в интернет и услуг сотовой связи от компании Rogers столкнулись с перебоями в работе сети. Компания написала твит, в котором извиняется перед своими клиентами за произошедший сбой.

Компания Fido, зависящая от сети Rogers, выступила с заявлением, аналогичным заявлению компании Rogers, отметив, что её техническая команда работает над устранением результатов неполадок.

Компания Chatr, которая принадлежит компании Rogers и управляется её менеджментом, выпустила пресс-релиз, в котором информирует своих клиентов о факте отключения сети.

TekSavvy, которая покупает доступ к сети Rogers на оптовом уровне, написала в Твиттере о том, что, несмотря на восстановление работы телефонных линий в их контакт-центре, перебои в работе интернета продолжаются, поскольку «отсутствует ETA для исправления проблемы».

Банковский сектор и обработка платежей

В заявлении компании Interac говорится о том, что из-за аварии были недоступны дебетовые услуги в режиме онлайн и при оформлении заказов, также была серьёзно нарушена работа системы электронных переводов, что повлияло на возможность отправлять и принимать платежи.

Сообщается, что клиенты многих канадских банков не могли отправлять и принимать электронные платежи через систему Interac. Среди пострадавших банков:

RBC.

CIBC.

Scotiabank.

BMO.

TD.

Службы экстренного реагирования

Целый ряд полицейских служб, включая полицию Торонто, полицию Фредериктона, полицию Виннипега и полицию Эдмонтона, сообщили о том, что всем пользователям сети Rogers, желающим связаться со службой экстренной помощи 911, необходимо использовать для этого стационарный телефон.

Руководство Сети здравоохранения Скарборо обратилось ко всем дежурным врачам и прочему персоналу с призывом явиться на работу в больницу на свои смены и оставаться там до тех пор, пока не будет решена проблема с интернетом и телефонной связью.

Транспорт и транзит

Из-за отключения сети пострадала работа приложения ArriveCAN, которое используется для предоставления обязательной информации о поездках и состоянии здоровья перед въездом в Канаду. Канадское агентство пограничного контроля написало в Твиттере, что «из-за имевшего место сбоя в работе сети Rogers путешественники не смогут заполнить заявку в приложении ArriveCAN». Поэтому всем путешественникам необходимо было предоставлять бумажные копии справок о прививках и прочих государственных документов.

Служба Канады заявила, что сбой повлиял на работу её колл-центров и офисов, включая паспортные столы.

Компания Metrolinx, которая управляет картами GO Transit, UP Express и Presto, используемыми для транзитной системы Торонто, написала в своём Твиттере о невозможности оплаты за проезд через дебет или кредит, а также предупредила о том, что электронные билеты могут быть недоступны. В Metrolinx заявили о невозможности покупки поездок через дебет и кредит, а также о том, что электронные билеты могут быть недоступны.

TransLink BC, транспортная сеть метро Ванкувера, сообщила о том, что её торговые автоматы Compass, установленные на станциях, не могут принимать дебетовые платежи, однако по-прежнему принимают наличные и кредит.

Мост Конфедерации между островом Принца Эдуарда и провинцией Нью-Брансуик не мог обрабатывать дебет, а мог лишь принимать наличные, подарочные карты и кредитные карты.

Компания Edmonton Transit Service сообщила о том, что проблемы с телекоммуникационной сетью оказали влияние на обработку информации о поездках в режиме реального времени. Однако при этом ничего не сообщается о влиянии возникшей ситуации на прочие инструменты транзита и планирования.

Служба парковки Торонто – Green P Parking – написала в своём Твиттере о сбоях в работе платёжной системы.

BikeShareTO, общественная система проката велосипедов в Торонто, заявила об отсутствии связи со всеми своими станциями и велосипедами.

Mobi by Shaw Go, общественная программа проката велосипедов в Ванкувере, также столкнулась с «техническими трудностями», затрагивающими работу всех станций.

Служба общественного транспорта Оттавы – OC Transpo – столкнулась с «техническими проблемами» в сфере доступа к интернету.

Школы и библиотеки

Школьные советы округа Торонто и католического округа Торонто, которые проводят дистанционные летние учебные программы, объявили о том, что классы будут переведены на асинхронное обучение, а сроки сдачи будут перенесены на день. Регион Ватерлоо отменил оценку учащихся средних школ.

Университет Ватерлоо сообщил в Твиттере о том, что в результате аварии пострадали все точки продаж, а его кампус в Стратфорде отключён полностью. Университет Саймона Фрейзера заявил, что отключение затронуло работу всех услуг сотовой связи и доступа в интернет во всех кампусах.

Публичная библиотека Торонто перечислила более дюжины филиалов, в которых не работал Wi-Fi. Публичная библиотека Барри сообщила об отсутствии связи с общедоступными компьютерами, кассами самообслуживания, книжными киосками и дебетовыми счетами.

Розничная торговля и сектор развлечений

Оргкомитет ежегодного фестиваля «Калгари Стампид», который стартовал 8 июля, опубликовал в Твитере специальное сообщение, в котором просит посетителей приготовить наличные или кредит, поскольку отключение повлияло на некоторые способы оплаты входа на мероприятие.

Целый ряд торговых центров – в частности, Yorkdale в Торонто и Square One в Миссиссоге, сообщает о временном прекращении работы некоторых магазинов из-за отключения сети.

Такие залы, как Scotiabank Arena и Massey Hall в Торонто, призвали посетителей концертов распечатать билеты дома на принтере либо добавить их в свой Apple Wallet или Google Pay. Дата тура The Weeknd в Rogers Center в Торонто была перенесена из-за перебоев в обслуживании, повлиявших на работу этого места.

Некоторые люди также сообщают о случаях сбоя в работе систем звонков в своих домах.

Поиск решений

Пока шло восстановление работы сети Rogers некоторые люди искали работающие точки доступа WiFi в местных кафе, вестибюлях отелей, банках, библиотеках, на которые не повлиял сбой, а также в других общедоступных местах.

В точках Starbucks по всей Канаде появилось множество клиентов, желающих воспользоваться бесплатным Wi-Fi, несмотря на проблемы в магазинах с некоторыми из платёжных систем.