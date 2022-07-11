Такие данные приводят корейские СМИ со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Это интересно: Представлен список стран-лидеров по внедрению сетей 5G

В апреле 2019 года Южная Корея стала первой страной в мире, которая запустила коммерческие сети 5G. Сейчас здесь установлено более 200 тысяч базовых станций, покрытие пятого поколения обеспечено в 85 городах республики.

Лидером по числу подключений стал крупнейший в стране оператор SK Telecom с 11,4 млн абонентов в сетях 5G, вторым оказался KT с 7,3 млн пользователей, а тройку лидеров замкнул LG Uplus с 5,2 млн клиентов.

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В настоящее время услуги 5G предоставляются через неавтономные (NSA) сети, связанные с платформой 4G. По состоянию на конец февраля в стране были развёрнуты 202 903 базовых станций 5G — это 23 % от общего числа станций 4G LTE в Южной Корее. Итоги аукциона на частоты 5G были подведены в июне 2018 года — тогда SK Telecom и KT получили полосы по 100 МГц в диапазоне 3,5 ГГц, а LG Uplus досталась полоса в 80 МГц.

В декабре Министерство науки и ИКТ объявило о намерении провести торги на дополнительные частоты 3,4–3,42 ГГц по запросу LG Uplus. Однако в феврале аукцион пришлось отложить, потому что SK Telecom и KT не устроили условия: дело в том, что запрошенный LG Uplus диапазон оказался близок к тому, что выделен оператору сейчас, а значит, его использование обойдётся LG Uplus дешевле, чем другим, то есть самый маленький оператор получил бы преимущество перед более крупными конкурентами.

По данным ассоциации GSMA, в прошлом году сети 5G составляли 33 % от всей мобильной инфраструктуры страны, а к 2025 году этот показатель планируют довести до 73 %.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году количество 5G подключений превысит 1 миллиард.