Народные депутаты Украины внесли изменения в законодательные акты, которые регулируют вопросы временного выезда детей за границы страны.

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Законопроект №6146 предусматривает оформление согласия одного из родителей на выезд ребенка, которому меньше 16 лет, при помощи приложения «Дія». Ранее для этого нужно было нотариально заверенное письменное соглашение другого родителя.

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Нардепы объяснили свое решение тем, что один из родителей не всегда успевает подать оперативно свое разрешение на выезд ребенка из-за того, что может проживать за границей или в оккупации. Кроме того, бывает такое, что кто-то из родителей прекращает общение с ребенком, поэтому от него невозможно получить разрешение или вовсе обратиться к нему.

Ранее мы сообщали, что «Дію» разрешили использовать для верификации нотариальных документов.