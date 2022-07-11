Соответствующий законопроект подала пророссийская партия «Возрождение», документ уже поддержал профильный парламентский комитет, пишет Euractiv.

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Законопроект предусматривает, что по крайней мере 60% времени национального радио (с 6:00 до 20:00) должны быть зарезервированы для музыки на болгарском языке, созданной болгарскими композиторами и исполнителями. Музыка на других языках, созданная болгарскими авторами, не будет защищена этим законом.

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Также законопроект предполагает, что по крайней мере 50% общего времени, выделенного для трансляции музыки в эфире национального телевидения, должно быть посвящено музыке болгарских авторов на болгарском языке.

Результаты опроса социологического агентства «Альфа Рисерч» в 2020 году показали, что 72% граждан Болгарии хотят, чтобы СМИ транслировали больше болгарских песен.