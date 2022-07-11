Для SpaceX этот запуск стал 29-й орбитальной миссией в этому году и 17-й миссией Starlink.

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Двухступенчатая ракета Falcon 9 с 46 интернет-спутниками SpaceX Starlink стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в воскресенье в 21:39 по восточному времени (01:39 по Гринвичу 11 июля).

Примерно через 8,5 минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль SpaceX, который находился в Тихом океане. Группа спутников Starlink достигла плановой орбиты через 63 минуты после запуска.

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Также ракета вывела в космос спутник наблюдения за Землей Sentinel-6 и миссию NASA для тестирования двойного перенаправления астероидов.

На сегодняшний день SpaceX запустила более 2750 спутников Starlink.

Ранее мы сообщали, что спутниковый интернет Starlink появится в поездах «Укрзалізниці».