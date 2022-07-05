Телеком-операторы Украины выделили 400 млн гривен на поддержку цифровой отрасли

На презентации проекта Digital4Freedom от Минцифры был подписан меморандум с Киевстаром, Vodafone и Datagroup-Volia.

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В рамках сотрудничества телеком-операторы выделяют 400 млн гривен для президентской платформы UNITED24. Средства направят на цифровые услуги, защиту реестров и топовые цифровые проекты, представленные на Digital4Freedom.

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UNITED 24 — национальный бренд, основанный в мае 2022 г. Указом Президента Украины для объединения усилий международных партнеров, доноров, благотворителей по поддержке Украины в защите ее независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также в послевоенном восстановлении.

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