На протяжении 4 месяцев с момента полномасштабного вторжения России в Украину, Google, несмотря на прямой запрет со стороны американского правительства, продолжала сотрудничать с подсанкционной российской компанией RuTarget.

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Что произошло

Согласно отчету компании Adalytics, Google предоставила как минимум 700 образцов данных пользователей из Украины и всего мира российскому агентству RuTarget. В частности это IP-адреса, идентификаторы мобильных телефонов и другое.

Агентство RuTarget принадлежит российскому «Сбербанку», и уже в первые дни войны попало в список подсанкционных компаний, определенный Госказначейством США.

Однако, как сообщает ProPublica, обмен данными между Google и RuTarget прекратился только 23 июня – после того, как журналисты издания обратились к техгиганту за комментариями.

Для чего могут использовать данные

По мнению сенаторов и экспертов США, такие данные могут использоваться военными и разведывательными службами РФ для отслеживания людей или мест.

«Они берут данные и объединяют их с другими источниками данных, которые они взяли неизвестно откуда. Если среди других партнеров RuTarget по работе с данными есть российское правительство, разведка или киберпреступники, существует огромная опасность», – комментирует руководитель Adalytics Кшиштоф Франашек.

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Что говорят в Google

Представитель компании Майкл Эйкиман заверил, что компания заблокировала RuTarget от использования своих рекламных продуктов еще в марте. Однако признал, что российская компания продолжала получать данные о пользователях от Google до 23 июня.

«Мы проверили организации, о которых идет речь, и приняли соответствующие меры в дополнение к тем, которые мы приняли в начале этого года, чтобы заблокировать им прямое использование рекламных продуктов Google», – ответил Эйкиман.

Также в Google отметили, что эти меры включают не только запрет RuTarget на дальнейший доступ к данным пользователей, но и покупку рекламы через третьи стороны у России, которые могут не подпадать под санкции.