Услуги нотариата уже в ближайшее время будут доступны в мобильном приложении «Дія», сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Ранее Кабинет министров Украины утвердил постановление, предусматривающее возможность использования приложения «Дія» для верификации нотариальных документов. Для проверки документа будет достаточно отсканировать через приложение нанесенный на него QR-код.

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Сейчас команда Минцифры занимается техническим запуском сервиса.

Ранее мы сообщали, что в «Дію» добавят пенсионное удостоверение и вид на временное или постоянное проживание — пользователям предлагают принять участие в бета-тестировании цифровых документов.