Учетные записи были использованы хакерами для мошенничества с криптовалютой.

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В Twitter хакеры поменяли изображение профиля, обложку и биографию — таким образом внешне аккаунт был связан с коллекцией The Possessed NFT. На cтранице ретвитили посты о раздаче NFT, а закрепленный твит отправлял пользователей на фейковый сайт о NFT.

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Также мошенники изменили название и изображение YouTube-канала британской армии, чтобы страница напоминала инвестиционную компанию Ark Invest. Все видео с канала были удалены, а взамен загружены старые ролики с участием бывшего генерального директора Twitter Джека Дорси и генерального директора Tesla Илона Маска. Эти трансляции показывались на конференции The B Word, проведенной Ark Invest в июне прошлого года. Хакеры добавили к ним оверлей, который поощрял пользователей участвовать в криптомошенничестве.

Канал показывал сразу четыре прямых трансляции, некоторые из них собирали тысячи зрителей.

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В настоящее время контроль над аккаунтами полностью восстановлен. Как отметили в министерстве обороны Великобритании, уже начато расследование по факту взлома.

Отметим, что на Twitter британской армии подписано более 360 тысяч человек, на YouTube — 177 тысяч пользователей.

Ранее мы сообщали, что спецслужбы России пытались взломать украинские телеканалы.