Дефицит подтверждают авторизованные сервисные центры и эксперты рынка.

Samsung и Huawei сейчас официально не поставляются в Россию, в связи с чем в сервисных центрах наблюдается дефицит запчастей для такой техники. Также увеличиваются сроки выполнения ремонта смартфонов и цены на него.

Для Huawei главная проблема — нехватка аккумуляторов и экранов. В сервисных центрах сообщают, что все запчасти возможно поставить только под заказ. Минимальный срок ожидания — неделя.

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Проблемы с деталями для смартфонов есть и у Samsung. Журналисты российского издания «Известия» обратились в один из АСЦ компании — «Твой Мобильный Сервис», с просьбой заменить экран и аккумулятор на Galaxy S21 Ultra. Представители сервиса сообщили, что батареи в наличии есть, но дисплей можно выбрать только одного цвета — серебристого. В компании «Связной сервис» заявили, что экранов и аккумуляторов на данный гаджет сейчас нет, нужно сдавать устройство и ждать не менее недели. В АСЦ Samsung в Санкт-Петербурге сказали, что батарей нет в наличии, а дисплей есть только в одном сервисном центре.

Ранее стало известно, что в РФ не хватает и запчастей для айфонов. Также из-за нехватки компонентов для ремонта техники российские сервисные центры используют детали новых или уже подержанных устройств.