Universal Pictures закроет свой российский офис, сообщает Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на собственный источник в компании.

Раннее Universal разослала сообщение ряду российских кинотеатров о том, что операции компании будут свёрнуты в течение нескольких месяцев.

«Материнская компания решила прекратить деятельность в России, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — сказано в письме Universal.

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Также еще в марте о временной приостановке проката фильмов в РФ сообщили Warner Bros., Disney, Sony и Paramount.

Ранее мы сообщали, что российские кинотеатры будут показывать сериалы из-за недостатка фильмов и выручки.