Минцифра анонсировала добавление двух новых документов в приложение «Дія» — пенсионного удостоверения и вид на временное или постоянное проживание.

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Сейчас специалисты занимаются разработкой цифровых документов и предлагают пользователям принять участие в бета-тестировании.

Условия участия

Для тестирования пенсионного удостоверения необходимо иметь документ, выданный с 2014 года – пластиковый или в виде платежной карты.

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Для тестирования вида на жительство необходимо иметь документ в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданной после 25 апреля 2018 года, а также банковский счет для авторизации в «Дії» через BankID и смартфон с NFC.

Как присоединиться к тестированию

Для того, чтобы стать бета-тестировщиком новых услуг в «Дії», нужно зарегистрироваться на сайте — team.diia.gov.ua.

Ранее мы сообщали, что в приложении «Дія» будут отображаться документы об образовании.