Обновлено приложение «Разминирование Украины»: как им воспользоваться

«Разминирование Украины» — приложение ГСЧС для сообщении о минировании и взрывоопасных предметах.
Как работает приложение
При помощи приложения можно сообщить о найденном подозрительном предмете, сделать фото или видео, пометить его координаты. Специалисты зафиксируют заявки для дальнейшего устранения опасности.
Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
Какие обновления добавлены
- Упрощен процесс авторизации в приложении и добавлена возможность авторизироваться через «Дію».
- Добавлен функционал для неавторизованных пользователей, чтобы каждый мог увидеть опасные зоны, имел быстрый доступ к каталогу взрывоопасных предметов и возможность записаться на курсы идентификаторов взрывоопасных предметов или обучение на сапера ГСЧС.
Где загрузить
Скачать приложение можно по ссылкам:
Ранее мы сообщали, что в приложение «Дія» появятся пенсионное удостоверение и вид на жительство.