Обновлено приложение «Разминирование Украины»: как им воспользоваться

«Разминирование Украины» — приложение ГСЧС для сообщении о минировании и взрывоопасных предметах.

Как работает приложение

При помощи приложения можно сообщить о найденном подозрительном предмете, сделать фото или видео, пометить его координаты. Специалисты зафиксируют заявки для дальнейшего устранения опасности.

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Какие обновления добавлены

Упрощен процесс авторизации в приложении и добавлена ​​возможность авторизироваться через «Дію».

Добавлен функционал для неавторизованных пользователей, чтобы каждый мог увидеть опасные зоны, имел быстрый доступ к каталогу взрывоопасных предметов и возможность записаться на курсы идентификаторов взрывоопасных предметов или обучение на сапера ГСЧС.

Где загрузить

Скачать приложение можно по ссылкам:

Для Android

Для IOS

Ранее мы сообщали, что в приложение «Дія» появятся пенсионное удостоверение и вид на жительство.