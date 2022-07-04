Microsoft получила награду от президента Украины: как компания помогает стране

Награду Microsoft вручили представители Минцифры в ходе встречи сторон в швейцарском Лугано.

«Відзнака миру» — награда, основанная Президентом Украины Владимиром Зеленским для компаний, правительств и мировых политиков, наиболее активно поддерживающих Украину.

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«Этой наградой мы подчеркиваем, что Microsoft — настоящие друзья Украины, готовые поддержать нас не просто на словах. Компания одна из первых приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России», — отмечено в сообщении Минцифры.

Какую помощь предоставила Microsoft:

Компания способствует документированию военных преступлений РФ в Украине и сотрудничает с командой ООН по обмену информацией об убытках от войны в Украине.

Microsoft предоставила бесплатные облачные сервисы госучреждениям до конца 2022 года.

Выделено более 242 миллионов долларов в поддержку Украины, в том числе 90 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

Microsoft планирует стать «куратором» цифровой индустрии во время восстановления Украины.

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