Около 30 тысяч абонентов Киевстар снова получили доступ к высокоскоростному интернету.

Компания завершила работы по восстановлению сети фиксированного интернета в городах Чернигов, Нежин, Ирпень, Ахтырка. В целом стоимость обновления сети составила более 4,26 млн. гривен.

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Также сейчас продолжаются работы по восстановлению сети в Харькове, Николаеве и окрестностях. Уже 750 домов снова получили доступ к фиксированному интернету от Киевстара. В целом сервис доступен в 44 тысячах многоквартирных домов 125 городов Украины.

На сегодняшний день Киевстар продолжает контролировать 92% сети фиксированного интернета и 90% сети мобильной связи.

Ранее мы сообщали, что Киевстар подключил к 4G еще 3,5 тысячи населенных пунктов Украины.