Каждый профессиональный интернет-тролль может модерировать от 30 до 50 аккаунтов в различных соцсетях.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия информационным агрессиям AМ&PM Александр Курбан.

«Изучая тактику поведения российских информационных структур, информвойск России, в том числе ботоферм ФСБ, ГРУ и частных копаний, мы рассчитали, что сегодня на стороне России в рамках информационных войск противника в общей сложности действует до 5000 опытных специалистов», — отметил Курбан.

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Если просчитать всю мощь российской «армии троллей», то в сумме это составляет 150 000-250 000 фейковых аккаунтов. Все они могут сгенерировать в среднем 75-125 миллионов контактов.

Что касается Украины, то начиная с 2014 года и до конца 2021 года против Украины работало около 500 опытных троллей. На сегодняшний день их уже около 1000.

Ранее мы сообщали, что в Twitter и YouTube взломали аккаунты британской армии.