87% этих роликов нарушали политику платформы по дезинформации, сообщается в ежеквартальном отчете TikTok.

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С начала российского вторжения в Украину соцсеть усилила меры по безопасности и противодействию дезинформации. TikTok удалил 41 191 видео, связанных с войной в Украине. 87% роликов нарушали политику платформы по дезинформации — по каким причинам удалены остальные видео не указано.

По информации руководителя отдела доверия и безопасности TikTok Кормака Кинана, около 80% общего объема удаленных видео происходят из 30 стран, в которые входят Россия, США, Канада, Франция, Украина и т.д. Отмечается, что 78% удаленных видео были идентифицированы при нулевых просмотрах.

Также платформа добавила подсказки к 5600 видео, которые информируют пользователей о том, что проверка фактов не подтвердила содержание видео.

Отдельно TikTok обозначил контент из 49 аккаунтов российских государственных СМИ, чтобы «предоставить зрителям важный контекст», а также удалил 204 аккаунта по всему миру, которые «вводили пользователей в заблуждение и пытались влиять на общественное мнение».

Ранее мы сообщали, что TikTok заблокировал аккаунты RT DE и Sputnik Кыргызстан.