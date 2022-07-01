На промоподдержку для образовательных проектов онлайн-кинотеатр Sweet.tv потратит 5 миллионов гривен.

Это интересно: Sweet.tv открыл доступ к изучению 17 языков для украинцев по всему миру

Это поможет авторам охватить более широкую аудиторию и начать зарабатывать на продаже собственных образовательных продуктов. Также реклама проектов поспособствует популяризации учебных курсов среди украинских семей.

Чтобы запустить рекламную кампанию, аналогичную по масштабам охвата и каналам продвижения, автору необходимо потратить более 500 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Sweet.tv.

«Мы создали проект «Учись со Sweet.TV», который призван поощрить талантливых украинцев делиться своими знаниями и развивать свои образовательные продукты. Для этого мы предоставляем собственные промоканалы и рассказываем о лучших проектах миллионам людей, которые сейчас заинтересованы в получении новых навыков или знаний», — отмечает директор сервиса Александр Резунов.

В разделе «Обучение» на Sweet.tv сейчас открыто 57 курсов, 17 из которых посвящены изучению иностранных языков.

Ранее Sweet.tv првоел опрос, согласно которому стало известно, что более 80% пользователей смотрят фильмы на украинском языке.