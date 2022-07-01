Федеральная комиссия по связи США 30 июня разрешила использовать спутниковый интернет Starlink на движущихся транспортных средствах.

В перечень входят автомобили, грузовики, корабли и самолеты.

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За разрешением к комиссии SpaceX обратилась еще в марте прошлого года. В июне запрос компании удовлетворили. Положительное решение получила и спутниковая компания Kepler Communications. А вот петицию Dish Network, которая пыталась запретить компаниям использовать частоту в диапазоне 12 ГГц, отклонили.

SpaceX продолжает вести переговоры с авиакомпаниями по установке Starlink в самолетах. На сегодняшний день уже заключено соглашение с Hawaiian Airlines и сервисом частных самолетов JSX. Уже в ближайшие годы на борту самолетов этих авиакомпаний будут предоставляться услуги спутникового интернета.

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Также уже запущен сервис, позволяющий пользователям подключаться к спутникам Starlink по кемпингам или домам для отдыха, без назначения адреса за дополнительную оплату. Однако до разрешения комиссии по связи, клиенты не имели права использовать услугу во время движения.

Ранее мы сообщали, что в «Укрзалізниці» протестировали пилотный проект установки Starlink — спутниковый интернет может заработать в поездах Украины уже до конца года.