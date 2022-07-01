На «Індиго TV» запускают линейку западных мелодрам

В субботу, 2 июля, на канале «Індиго TV» состоится премьера романтических

фильмов «Любовь под лимоновым деревом» и «Принцесса и телохранитель».

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Этими премьерами команда канала «Украина» начинает показ в эфире «Індиго TV» ряда западных мелодрам, которые будут выходить в эфир по выходным.

«Мелодрама – один из любимых жанров наших зрителей и зрительниц. Такие привычные всем истории о любви, о справедливости, о том, как добро побеждает зло, всегда несут очень сильный заряд позитива и надежды на лучшее. Эти эмоции нужны нам сегодня, как никогда. И для нашего канала очень важно, что мы можем предложить зрителям достаточно большой пакет таких светлых, романтических фильмов», – рассказывает директор департамента планирования программ телеканала «Украина» Юлия Гатитулина.

Премьера первых двух картин – «Любовь под лимоновым деревом» и «Принцесса и

телохранитель» – состоится уже в эту субботу, 2 июля, в 17:10 и 19:00 соответственно.

Главная героиня картины «Любовь под лимоновым деревом» – начинающий фотограф Бек, которая решает принять участие в престижном фотоконкурсе. В поисках уникальных пейзажей она отправляется на солнечный остров Серенити, где знакомится с владельцем лимоновой фермы Джошем. Оказывается, у этой пары много общего, но одна большая тайна способна разрушить нежные чувства, которые начали зарождаться между Джошем и Бек.

Мелодрама «Принцесса и телохранитель» расскажет о 35-летней Лекси, которая прямо в свой День рождения неожиданно узнает, что ей придется отказаться от привычной жизни в Нью-Йорке и стать тем, кем она всегда тайно была – принцессой. У нее есть две недели, чтобы смириться с этим фактом, раскрыть свою настоящую личность лучшей подруге и найти подходящую дату для королевского приема, где ее представят миру. Все это будет происходить под присмотром ее привлекательного телохранителя Ноя.

Напомним, что канал «Украина» продолжает транслировать общенациональный марафон «Єдині новини» и участвовать в его производстве. Собственные программы и сериалы канала «Украина» сейчас выходят в эфире телеканала «Індиго TV».

Ранее стало известно, что «Медиа Группа Украина» планирует запустить свои телеканалы в Ирландии, Германии и Венгрии.