В июле абоненты lifecell продолжат использовать пакетные гигабайты за рубежом.

Это интересно: Абоненты lifecell могут бесплатно получить три дня безлимитного интернета и звонков

Еще в мае оператор запустил акцию «Гигабайты без границ». С тех пор ею воспользовалось более 20% выехавших абонентов за границу. Среднее потребление мобильного интернета на одного абонента за границей за прошедшие четыре месяца возросло на 91%. Наиболее активно услугой пользовались абоненты lifecell в Польше, Германии и Болгарии.

В чем суть акции

Абоненты могут использовать пакетные гигабайты за границей без дополнительной платы за роуминг.

В каких странах доступна

Актуальный список стран в июле: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария.

Как подключить

Для того, чтобы пользоваться гигабайтами за рубежом, необходимо оплатить свой тарифный план или перезаказать его через *700# в период проведения акции и получить в роуминге столько гигабайтов, сколько предусмотрено в украинском тарифе (максимально можно использовать 50 ГБ в течение июля).

Что еще предлагает оператор

Также lifecell в июле продолжит акцию, согласно которой можно принимать входящие звонки в 16 странах без дополнительной платы. Список стран по этой акции: Бельгия, Болгария, Греция, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Швеция.

За время действия акции с 17 мая ею воспользовалось более 23% роумеров.

Ранее мы сообщали, что lifecell запускает регистрацию номеров через приложение «Дія».