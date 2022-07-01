Из России уходит Thales: компания защищала данные клиентов в 20 банках

Thales обслуживала два десятка российских банков, теперь финансовые учреждения вынуждены менять зарубежное оборудование на отечественное.

Thales Group — международная компания, которая создает высокотехнологичные продукты и услуги на нескольких направлениях: цифровой идентификации и безопасности, военной, аэрокосмической и транспортной промышленностях.

В Россию Thales поставляла модули payShield 9000 для банкоматов, они защищают и шифруют данные пользователей. Модуль проверяет PIN-коды, защищает платёжные транзакции, выпуск карт и управляет ключами шифрования. С помощью payShield 9000 проходят более 80% от мирового объема операций по картам.

Представитель компании сообщил о завершении работы в России, однако не назвал с какими конкретно учреждениями прекращено сотрудничество. Согласно данным российского сайта госзакупок, с 2014 по 2021 год конкурсы на поставку и лицензию модулей и ПО Thales объявляли «Сбербанк», ВТБ, «Россельхозбанк», «Всероссийский банк развития регионов» и «Западно-Сибирский коммерческий банк».

Ранее стало известно, что Honor прекратила поставки смартфонов в Россию.