В конце 2021 года Apple представили сразу несколько моделей ноутбуков — MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16. На первый взгляд может показаться, что они отличаются между собой только размером экрана, однако это не так. Специалисты интернет-магазина stylus.ua, в котором можно купить макбук, провели сравнение моделей.

Что общего у версий с 14 и 16 дюймами?

Дизайн и цветовая гамма обеих моделей не отличаются. Макбуки получили более толстый корпус и округлые грани. Пользователям доступны два оттенка — серебро и «космический серый». Обе модели могут восстанавливать заряд при помощи магнитной зарядки MagSafe 3, набор прочих портов и разъемов также совпадает. В отличие от предыдущих версий у макбуков больше нет панели Touch Bar — вместо нее снова появились привычные функциональные клавиши.

Разные дисплеи

Даже из названия моделей понятно, что они отличаются диагональю. Если быть точным, MacBook Pro 14 имеет размер экрана 14,2 дюйма, а его старшая модель — 16,2 дюйма. Это может оказаться существенным для дизайнеров, работа которых требует использования большого пространства на экране.

Что касается технических характеристик экранов, они оба были разработаны по технологии miniLED, а их максимальная яркость составляет 1600 нит. У версий 2021 года улучшилась веб-камера, получив разрешение 1080 пикселей.

Отличия в производительности

Наибольшая разница между моделями заключается именно в аппаратной начинке. Макбук с 16-дюймовым экраном предназначен для выполнения сложных задач, поэтому имеет лучшую производительность. В нем установлены наиболее мощные варианты процессоров M1, в которых увеличены максимальные возможности обработки данных и графики.

Вот показатели базовых версий MacBook Pro 16:

M1 Pro (10 ядер), 16-ядерный графический процессор, 16 Гб оперативной памяти, 512 Гб внутренней памяти.

M1 Pro (10 ядер), 16-ядерный графический процессор, 16 Гб оперативной памяти, 1 Тб внутренней памяти.

M1 Max (10 ядер), 32-ядерный графический процессор, 32 Гб оперативной памяти, 1 Тб внутренней памяти.

Самая мощная версия может похвастаться увеличенным до 64 Гб объемом ОЗУ и внешним накопителем на 8 Тб.

Какая версия автономнее?

У 16-дюймового макбука установлена батарея на 100 Вт/ч, которая может работать до 21 часа без подзарядки (в режиме просмотра видео). У младшей модели характеристики составляют 70 Вт/ч и 17 часов соответственно.

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