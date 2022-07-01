Вы можете передать специалистам полное управление вашим VPS-пространством, либо вы можете самостоятельно разработать необходимые приложение и собственными силами построить систему кибербезопасности. Не стоит забывать также о том, что ваше компьютерное пространство является виртуальным подразделением более крупного сервера, что позволяет вам при необходимости легко увеличивать или уменьшать его масштаб. Это является огромным преимуществом в случаях, когда необходимо быстро адаптироваться к скачкам web-трафика или добавить ресурсы для краткосрочного проекта разработки.

Одним из основных преимуществ VPS-хостинга является обеспечиваемый им высокий уровень гибкости. Поскольку пространство вашего сервера полностью изолировано, вы можете установить туда совершенно любую операционную систему. Фактически, несколько компаний, использующих независимые VPS на одном сервере, могут работать с различными операционными системами и различным программным обеспечением.

Обычно программное обеспечение виртуального сервера позволяет запускать виртуализированные операционные системы прямо на машине. Каждая виртуализированная система ведёт себя как выделенный сервер. Виртуализация включается с помощью гипервизора, который может представлять собой компьютерное оборудование, программное обеспечение или даже прошивку. Данный процесс позволяет создавать виртуальные машины (ВМ).

С другой стороны, выбор управляемого VPS-хостинга означает то, что вы несёте ответственность за все процессы, которые требуют наличия технического опыта высокого уровня, хотя при наличии у вас этого самого опыта всё достаточно легко настраивается и отлаживается. Несмотря на то, что вы используете оборудование совместно с другими пользователями, вы получаете собственную операционную систему и полный контроль над конфигурацией вашего сервера.

Провайдер услуг VPS-хостинга может одновременно размещать несколько VPS на одном сервере, что даёт ему возможность получать немного больший доход, чем от сдачи в аренду всего сервера целиком. Клиент платит лишь за используемые ресурсы, а весь VPS-хостинг разделён на управляемый и неуправляемый хостинг. При этом управляемый хостинг VPS позволяет IT-специалистам поддерживать и обновлять ваш хостинг, а также управлять им в ваших интересах при помощи конфигураций, обновлений безопасности и резервного копирования данных.

Принцип работы Виртуального частного сервера ( VPS) заключается в выделении специального пространства на существующем физическом сервере при помощи процесса, называемого виртуализацией. Он предлагает различные преимущества, среди которых – возможность иметь собственные автономные вычислительные ресурсы, которые вы получаете без необходимости покупать серверные процессоры и оперативную память, которые могут быть очень дорогими.

VPS-хостинг – это способ размещения файлов web-сайта на виртуальных частных серверах. Они, как правило, разделяются на более мелкие виртуальные компоненты. Аббревиатура VPS расшифровывается как «Виртуальный частный сервер» и обозначает сервер, обеспеченный ОЗУ, центральным процессором и хранилищем данных, работающий под управлением отдельной операционной системы. VPS позволяет хранить web-данные. Обычно такое программное обеспечение для виртуализации является подходящим решением для простой экономии денег и повышения уровня производительности.

Однако выбрать подходящий тарифный план бывает не так просто. Выбор наилучшего тарифного плана для хостинга на виртуальном частном сервере даёт стабильный источник необходимых ресурсов, которые помогут увеличить время безотказной работы и производительность web-сайта. К тому же это будет стоить намного дешевле, чем выделенный сервер, а также даст большую безопасность, чем более доступные решения из категории общего хостинга, которые можно встретить на рынке. Имея VPS-хостинг, вы сможете настраивать, обновлять, обеспечивать безопасность и легко управлять своей учётной записью. Звучит здорово, правда? Итак, давайте посмотрим, что же такое VPS, как выбрать хостинг-провайдера и какими преимуществами обладает VPS-хостинг.

При выборе хостинга, который наилучшим образом будет подходить для вашего web-сайта и вашего бизнеса, необходимо учитывать целый ряд факторов. В настоящее время растёт популярность такой услуги как аренда виртуального сервера (VPS) , что связано с такой его особенностью как изоляция учётной записи и дополнительная безопасность в сочетании с приемлемыми ценами.

Преимущества аренды виртуального сервера

VPS-хостинг – подходящий вариант для виртуальных частных серверов. Выгодное использование окон VPS-сервера является подходящим вариантом для предоставления более широких преимуществ. Они на 100% защищены и безопасны, поэтому могут легко гарантировать полную конфиденциальность. Используя сервера VPS, вы получаете наилучшие возможности для экономии времени. Приложение VPS-сервера является более гибким в сравнении с серверами облачного хостинга. На хостинге проще установить операционную систему. Пользователи могут без проблем установить любую ОС и увеличить объём оперативной памяти, и это является самым большим преимуществом виртуальных частных серверов.

Почему стоит выбирать VPS?

Среда VPS хостинга очень сильно напоминает среду выделенных серверов в среде общего хостинга. Выбор надёжного VPS хостинга позволяет легко получать ресурсы с другими хостингами. Это довольно удобный вариант выбора лучшего решения VPS для повышения уровня производительности и конфиденциальности. В среде VPS-хостинга на одном физическом сервере доступно множество виртуальных частных серверов.

Все факторы, перечисленные выше, связаны с провайдером услуг хостинга, однако, как уже упоминалось, иногда что-то может пойти не так как следует из-за типа хостинга, а не из-за провайдера.

В реальности при настройке web-сайта приходится выбирать между общим хостингом и VPS хостингом.

Общий хостинг является самым дешевым вариантом из всех, но при этом он будет наименее эффективным, поскольку ваш web-сайт размещается на том же сервере, на котором размещены и другие web-сайты, без каких-либо гарантий в плане выделения ресурсов, которые он может использовать. В результате вы получаете медленный web-сайт, который постоянно недоступен и уязвим для атак злоумышленников.

Совсем другое дело – выбрать VPS хостинг, где вы в основном платите за собственный сервер с выделенными ресурсами, который при этом является изолированным от любых других web-сайтов. Стоимость аренды хорошего и мощного VPS-сервера может составлять всего от 10 долларов в месяц.

Многим владельцам сайтов может потребоваться несколько лет на то, чтобы понять, выделение нескольких дополнительных долларов в месяц на хостинг может иметь большое значение для скорости и удобства обслуживания web-сайта как для конечных пользователей, так и для администраторов.

Как выбрать лучший хостинг на виртуальном частном сервере

Ищите недорогой тарифный план VPS

Виртуальный частный сервер является золотой серединой между общим и выделенным хостингом. Он предлагает услуги, свойственные им обоим (особенно выделенным серверам), но при этом стоит дешевле. Это связано с характером архитектуры VPS, которая даёт полный контроль над пространством хостинга при совместном использовании ресурсов физического сервера.

В силу раздельного использования ресурсов VPS хостинга снижается стоимость услуги. Этот тип хостинга также является невероятно легко масштабируемым, что позволяет малым и средним компаниям начинать с базовых ресурсов, а затем обновлять их по мере роста бизнеса. Поэтому просмотрите предлагаемые тарифные планы и оцените, каковы ваши потребности. Правильно выбранный тарифный план хостинга обеспечит хороший баланс между ресурсами и тем, сколько вам нужно за них заплатить. Масштабируемость VPS также будет учитывать будущий рост, позволяя вам увеличить ресурсы хостинга несколькими щелчками мыши.

Общий хостинг стоит дешевле, чем VPS хостинг. Однако, при этом он не обеспечивает web-сайту изоляцию и выделение ресурсов. Кроме того, общий хостинг обычно лучше всего подходит для простых web-сайтов с небольшим трафиком.

Выделенный хостинг предлагает много возможностей в плане производительности. Поэтому владельцы крупнейших web-сайтов во всём мире предпочитают использовать для хостинга выделенный сервер. Однако это удовольствие стоит довольно дорого, и большинство владельцев web-сайтов просто не могут позволить себе работать с выделенными серверами.

VPS обеспечивает идеальный баланс между производительностью, функциональностью и ценой. Он предлагает производительность, аналогичную той, которую обеспечивает выделенный хостинг, но за сравнительно небольшую цену. Кроме того он даёт всё, что предлагает выделенный хостинг – производительность, безопасность, контроль и изоляцию – но в меньшем масштабе, что делает его действительно популярным выбором для владельцев web-сайтов с высоким трафиком, которые ещё не достигли пика популярности.

Выбирайте решения с хорошей панелью управления

Root-доступ даёт контроль на уровне администратора. Вы получаете возможность управлять своим сервером, размещать на нём несколько web-сайтов, устанавливать сторонние приложения или программное обеспечение и многое другое. Однако работа с root-доступом может представлять сложность для новых пользователей. Хорошая панель управления поможет вам легко управлять root-доступом и максимально эффективно его использовать. Большинство панелей управления, таких как cPanel и Plesk, работают с использованием графического пользовательского интерфейса (GUI), который представляет собой простую в использовании настройку (аналогичную интерфейсу типа «укажи и щёлкни» в Windows). Это позволяет вам без проблем осуществлять настройку хостинга, а также работать с root-доступом.

Обратите особое внимание на безопасность

Одним из самых больших преимуществ VPS-хостинга является изолированная и безопасная среда такого вида хостинга. Когда вы выбираете решение для VPS-хостинга, обязательно обратите внимание на предварительно настроенные параметры безопасности, антивирусную защиту, брандмауэры и подобные вещи. Высокая безопасность и защита сводят к минимуму риск простоя в случае возникновения различных угроз, таких как DDoS-атаки (распределённый отказ в обслуживании).

Поддержка для клиентов

Очень важно выбрать тарифный план для хостинга и провайдера, который предоставляет своим клиентам круглосуточную экспертную поддержку. Многие хостинговые компании предоставляют поддержку по электронной почте. Несмотря на то, что подобный вариант вполне подходят для решения небольших проблем, в случае возникновения серьёзной чрезвычайной ситуации вам потребуется дополнительная и немедленная поддержка специалиста. Узнайте, предлагает ли хостинг-провайдер полную поддержку для решения таких вопросов, как работа сети, оборудования, вход в систему, загрузка и переустановка виртуальной машины. Поддержка также должна распространяться на базовую настройку брандмауэра и исследование любых уязвимостей в системе.

Управляемый и неуправляемый хостинг

Неуправляемый хостинг отдаёт всю ответственность за VPS в ваши руки. Настройка, конфигурация и мониторинг – всё в ваших руках и под вашим контролем. Однако если вы новичок в этой сфере, вам может не хватать технических знаний для самостоятельного выполнения данных задач, и в этом случае вам поможет управляемый VPS.

Узнайте о том, предлагает ли ваш хостинг-провайдер необходимую соответствующую поддержку, помогая с решением таких задач, как миграция, загрузка, вход в систему, настройка сети, базовая оптимизация сервера, установка исправлений и усиление защиты, настройка брандмауэров и многое другое. Несмотря на то, что управляемый VPS-хостинг стоит немного дороже, чем его неуправляемый аналог, он идеально подходит для новых web-сайтов или компаний, которые желают доверить обслуживание сервера профессионалам. Кроме того, управляемый VPS позволяет вам сосредоточиться на своём бизнесе, в то время как о повседневном обслуживании сервера позаботится хостинг-провайдер.

Наша рекомендация – «Дельтахост»

Методом проб и ошибок нам удалось найти провайдера услуг VPS-хостинга, который может гарантировать надёжность, безопасность, даёт хорошую поддержку и имеет разумную ценовую политику. Мы рекомендуем арендовать надежный виртуальный сервер у компании «Дельтахост».

Deltahost.ua – это хостинг-провайдер, предоставляющий клиентам отличную и оперативную поддержку. Цены на услуги компании, такие как аренда VPS-сервера, аренда VDS-сервера, регистрация домена и так далее, разумны и конкурентоспособны. Провайдер использует самое современное оборудование, способное обеспечивать лучшую производительность и надёжность.

Предлагаемые компанией «Дельтахост» тарифные планы включают в себя мгновенную настройку и миграцию данных, хранилище SSD, простые возможности для обновлений по мере роста вашего бизнеса, несколько дистрибутивов Linux, круглосуточную поддержку администратора для вашего VPS, гарантированные ресурсы и root-доступ.