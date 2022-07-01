Теперь для замены eSIM абонентам Vodafone не нужно находиться в Украине и идти в магазин, все можно сделать удаленно.

Как это сделать:

Проверить поддерживает ли устройство технологию eSIM.

Приобрести специальный ваучер на сайте Vodafone.

Подать заявку на замену в приложении My Vodafone (раздел Услуги-Доступные услуги-Операции с SIM-картой-Замена SIM-карты) или по телефону +380500400222 (звонки принимаются как с украинских номеров, так и номеров иностранных операторов, звонок на этот номер в роуминге с номера Vodafone не тарифицируется).

Пройти идентификацию, предоставить информацию по приобретенному ваучеру

и предоставить персональные данные: ФИО и номер документа, удостоверяющего личность.

и предоставить персональные данные: ФИО и номер документа, удостоверяющего личность. Номер переносится на новую eSIM-карту в период до 4 рабочих часов после подачи заявки. Абоненту остается активировать профиль eSIM в устройстве согласно инструкции на ваучере.

Ранее мы сообщали, что Vodafone запускает новую бесплатную услугу «Абонент на связи».