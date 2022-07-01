Теперь для замены eSIM абонентам Vodafone не нужно находиться в Украине и идти в магазин, все можно сделать удаленно.
Как это сделать:
- Проверить поддерживает ли устройство технологию eSIM.
- Приобрести специальный ваучер на сайте Vodafone.
- Подать заявку на замену в приложении My Vodafone (раздел Услуги-Доступные услуги-Операции с SIM-картой-Замена SIM-карты) или по телефону +380500400222 (звонки принимаются как с украинских номеров, так и номеров иностранных операторов, звонок на этот номер в роуминге с номера Vodafone не тарифицируется).
- Пройти идентификацию, предоставить информацию по приобретенному ваучеру
и предоставить персональные данные: ФИО и номер документа, удостоверяющего личность.
- Номер переносится на новую eSIM-карту в период до 4 рабочих часов после подачи заявки. Абоненту остается активировать профиль eSIM в устройстве согласно инструкции на ваучере.
Ранее мы сообщали, что Vodafone запускает новую бесплатную услугу «Абонент на связи».