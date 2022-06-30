Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказал, что спутниковый интернет Starlink может появится в украинских поездах уже в конце 2022 года.

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На сегодняшний день в Украине работают 12 тысяч терминалов Starlink, что составляет около 20% от всего их количества в Европе. Местные операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры используют спутниковый интернет для восстановления и обновления своих сетей.

Пока все оборудование Starlink работает в Украине бесплатно. Формирование ценовой политики будет происходить после завершения боевых действий. Но цена будет не американской или европейской — уже есть предварительные договоренности с Илоном Маском о льготных тарифах на срок, пока Украина не возобновит свою экономику.

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Также протестирован пилотный проект установки Starlink в поездах «Укрзалізниці».

«Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает – даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и предоставляет услуги», — рассказывает Юрий Щиголь в интервью изданию Liga.net.

По мнению руководителя Госспецсвязи, в поездах «Укрзалізниці» спутниковый интернет от Starlink появится до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что спутниковый интернет Starlink готовятся запустить в Грузии.