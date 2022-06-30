Директор департамента дистрибуции платных каналов и медиаплатформ холдинга «Медиа Группа Украина» Александр Ремезовский сообщил, что медиагруппа хочет запустить украинские пакеты в Ирландии, Германии и Венгрии.

Запуск пакетов украинских телеканалов медиагруппа сейчас обсуждает с компанией Vodafone.

«В первую очередь есть спрос на информационные и развлекательные каналы, во вторую очередь — на детские. За границу уехало очень много женщин и детей. Поэтому когда мы предлагаем XSPORT и «Рыбалка ТВ», они просят мультики», – говорит Ремезовский.

Сейчас в Европе и мире провайдеры отказываются от российских каналов. На места заблокированных российских ресурсов многие готовы брать украинских вещателей.

В мае польский технологический медиахолдинг Wirtualna Polska уже предложил новый пакет телевизионных каналов, ориентированный на украинских пользователей. В пакет WP Pilot «Украина ТВ» вошли десять каналов: Ukraine 1, Ukraine 2, NLO TV 2, Star Cinema, Star Family, X Sport, Рыбалка ТВ, Дача, FILMUADrama, Кус Кус.

Источник: Детектор медиа