Поставки гаджетов на российский рынок Honor прекратила еще в марте, однако до сих пор не сделала об этом никакого заявления.

Несмотря на «официальное» прекращение поставок, компания планирует отправлять технику в страну по системе параллельного импорта. Для этого Honor ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане.

По мнению экспертов, работая через дистрибьюторов из других стран по схеме параллельного импорта, китайские компании перестраховываются с целью избежать любых ограничений со стороны США и их союзников.

Honor – бывший дочерний бренд китайского техногиганта Huawei, который был выделен в отдельную компанию в конце 2020 года под давлением США. Новым владельцем Honor стал консорциум из КНР Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. В него входят свыше 30 компаний, включая Shenzhen Smart City Development Group и китайского оператора связи China Telecom.

Ранее стало известно, что россияне разбирают гаджеты на запчасти: для ремонта техники не хватает нужных компонентов.

Источник: Ведомости