T-Mobile продает третьим сторонам данные о том, как ее клиенты используют свои смартфоны и другие устройства, подключенные к беспроводной сети оператора.

Информацию собирает программа «App Insights», которая была недавно запущена оператором, после более чем года бета-тестирования. Так, анализируются данные, например, когда пользователи открывают сайт, к каким сетям Wi-Fi они присоединяются и какие домены посещают в веб-браузере. После cбора и анализа, информация предлагается рекламодателям, которые могут использовать ее для таргетирования рекламы.

Программа собирает пользовательские данные только от абонентов беспроводной связи с телефонами Android, владельцев iPhone «не трогают» — из-за строгих правил защиты данных компании Apple.