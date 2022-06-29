Из-за нехватки компонентов для ремонта техники сервисные центры используют детали новых или уже подержанных устройств.

Производители, ушедшие с рынка России, перестали поставлять не только продукцию, но и комплектующие. Чтобы отремонтировать технику некоторые сервисные центры вынуждены разбирать б/у или даже новые гаджеты на запчасти.

Также увеличиваются сроки выполнения ремонтов: технику, ввезенную по параллельному импорту, приходится отправлять в страны исходного назначения, так как гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах по требованию производителей.

Ранее стало известно, что российские компании не могут продлить лицензии на оборудование Cisco и IBM.