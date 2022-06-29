Киберспециалисты СБУ заблокировали попытки российских спецслужб атаковать электронные системы украинских телеканалов.

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В канун Дня конституции Россия планировала при помощи телеканалов, участвующих в национальном марафоне «Єдині новини», распространить собственную пропаганду.

По данным СБУ, хакеры пытались получить доступ к видеопотоку прямой трансляции, новостной ленте прямого эфира и отдельным компьютерам сотрудников телеканалов.

Ранее стало известно, что российские хакеры атаковали госучреждения Литвы. В кибератаке подозревают российскую хакерскую группировку Killnet, которая грозилась атаковать более 500 компаний, если не будет «разблокирован транзит в Калининград» (ранее Вильнюс ограничил транзит ряда грузов из России в Калининградскую область в рамках санкций Евросоюза против РФ из-за войны в Украине).