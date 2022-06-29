Таким образом хакерская группировка Killnet отреагировала на решение Норвегии ограничить транзит на Шпицберген, сообщает NRK.

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Ранее в телеграмм-каналах хакерской группы Killnet, причастной к серии последних атак против сайтов госучреждений в Европе, анонсировали атаку на ряд норвежских ресурсов и сервисов. В сообщениях отмечено, что это месть за отказ Норвегии пропускать через материковую часть страны грузы российской горнодобывающей компании.

На данный момент недоступны BankID и ресурс Агентства охраны труда Arbeidstilsynet, сервис Altinn также сообщил, что в работе наблюдаются проблемы. Хакеры сообщают, что в ближайшее время они также планируют атаковать полицию, а также ряд других норвежских сайтов и онлайн-сервисов.

27 июня Killnet осуществили массовую кибератаку на государственные структуры и компании Литвы из-за ограничения страной транзита в Калининградскую область России. Эта же группировка взяла на себя ответственность за кибератаки на сайты итальянских учреждений и сервисов в мае.