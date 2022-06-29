Радио Швеции начало вещать на украинском языке

С мая текущего года Радио Швеции запустило вещание на украинском языке и предлагает программы в поддержку украинцев, вынужденных искать в стране убежище из-за российской военной агрессии.

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Благодаря передачам на родном языке, украинцы могут слушать швецкие новости, а также знакомиться с культурой и обычаями страны.

Слушать Радио Швеции на украинском можно онлайн, а также в приложении Sverige Radio Play. Также у «Радио Швеции» есть страница в Facebook.

Ранее мы сообщали, что японский телеканал NHK WORLD JAPAN создал украинскую версию сайта.