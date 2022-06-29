В последнем всеобъемлющем анализе достижений мировых лидеров по внедрению технологии 5G на 15 крупнейших рынках появилось много новых участников, которые сделали немалый прогресс в области развития мобильных сетей 5G по сравнению с предыдущим анализом, опубликованным в марте этого года.

Примечательно, что Болгария попала в таблицу в шести категориях, при этом заметно выделяется скорость загрузки 5G (316.8 Мбит/сек). Пуэрто-Рико добилась немалых успехов в плане повышения доступности 5G, расширения охвата 5G и повышения качества передачи видео, однако не попала в топ-15 ведущих рынков. В то же время Сингапур, несмотря на дефицит новых частот, сумел войти в число 15 лидеров рынка по скорости загрузки в сетях 5G.

Малайзия занимает высокие места в рейтинге во всем трём категориям скорости сетей 5G, а также по игровому опыту 5G. Впрочем, важно понимать различия в плане запуска 5G на разных рынках, ибо 5G в Малайзии остаётся новинкой, которая доступна относительно небольшому количеству пользователей. В настоящее время лишь два оператора в стране занимаются полноценным развёртыванием сетей 5G. Поэтому полноценных тестов технологии в Малайзии следует ожидать спустя несколько месяцев, когда технология будет взята на вооружение большим количеством местных операторов.

И это ещё не все изменения на мировом рынке 5G. Южная Корея продолжает возглавлять мировую таблицу лидеров, демонстрируя самую высокую среднюю скоростью скачивания данных в сетях 5G (432.7 Мбит/сек), а также удерживает первое место в слоте игрового опыта 5G (89.6). Скандинавские рынки продолжают показывать отличные результаты во многих категориях, как и рынки стран Персидского залива (GCC) – Кувейт, Катар, Королевство Саудовской Аравии и ОАЭ. Впечатляет также тот факт, что США при своих огромных размерах по-прежнему занимают очень высокие позиции как по доступности 5G (25.2%), так и по охвату 5G (6.0), который количественно определяет долю мест, где пользователи могли получать услуги 5G. При этом на Филиппинах всё также наблюдается значительное ускорение процесса перехода от 4G к 5G, что позволило этой стране занять ведущую позицию в категории повышения качества видео 5G, увеличив свои показатели на 79%.

В марте на момент подготовки предыдущего выпуска анализа развития 5G лишь три рынка смогли преодолеть отметку в 300 Мбит/сек для средней скорости скачивания данных в сетях 5G, а сегодня таких рынков уже шесть. К Южной Корее, Швеции и ОАЭ присоединились Болгария, Норвегия и Малайзия, хотя Малайзия в данном случае является своего рода аномалией из-за ограниченного распространения 5G на сегодняшний день. Поэтому по мере того, как большее количество пользователей в этой стране начнёт подключаться к сетям 5G, показатели начнут падать. Сингапур также входит в топ-15 по категории скачивания данных в сетях 5G со средней скоростью 246.1 Мбит/сек. Это впечатляет, учитывая проблемы с частотным ресурсом, с которыми столкнулся Сингапур.

В категории скорости скачивания данных в сети 5G сохраняется соперничество между странами-соседями. Новая Зеландия сохраняет своё присутствие в ТОП-15, однако Австралия выпала из таблицы. Саудовская Аравия остаётся в рейтинге, по-прежнему уступая ОАЭ и Катару. При этом все три страны обошли Израиль, который не попал в рейтинг.

В категории «Пиковые показатели скорости скачивания данных в сетях 5G» мы видим более высокие показатели, чем в целом по категории «Скорость скачивания данных в сетях 5G», где оценивается средняя реальная скорость, доступная пользователям сетей 5G. По показателям пиковой скорости скачивания данных в сетях 5G лидирует Тайвань, где данная скорость составляет 922.5 Мбит/сек. Однако, как мы неоднократно видели в предыдущих анализах, очень высокие позиции также занимают Южная Корея (860.1 Мбит/сек), Норвегия (842.1 Мбит/сек), Швеция (787.9 Мбит/сек) и ОАЭ (742.8 Мбит/сек). На сей раз в ТОП-15 также попала Болгария, продемонстрировав пиковую скорость скачивания данных в сетях 5G на уровне 820.5 Мбит/сек.

Верхние позиции в рейтинге рынков по скорости передачи данных в сети 5G в целом не изменились в сравнении с предыдущими анализами. В данной категории показатели скорости по-прежнему мало меняются, потому что операторы большинства сетей 5G сосредотачивают внимание на повышении скорости скачивания, а не передачи данных.