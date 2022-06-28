Днепр стал первым областным центром Украины, где оператор полностью модернизировал инфраструктуру, заменив медные кабели на оптические.
Жители Днепра, подключенные к интернету по медной технологии (ADSL), переключены на оптическую архитектуру FTTx, и теперь скорость интернета у них достигает 1 Гбит/с.
Пользователям фиксированной телефонии предложена услуга альтернативной телефонии: абоненты получают сим-карту стандарта GSM со своим номером, конечное оборудование (телефонный аппарат FMC) и обычно пользуются голосовыми услугами. Часть клиентов переключена на IP-телефонию.
Включены по оптике и имеют соответствующее резервирование каналов связи и экстренные службы.
Всего в рамках разных этапов проекта проложено около 750 километров волоконно-оптических сетей. Активная фаза переключения абонентов была в 2021 году, а вот последние оптические подключения были произведены уже в мае текущего года.
Ранее стало известно, что оккупанты терроризируют сотрудников «Укртелекома» для получения контроля над телеком-сетями.