Украина на шесть пунктов улучшила свои позиции в мировом рейтинге медианных скоростей скачивания данных в сетях мобильного интернета, достигнув в мае текущего года 80-го места со скоростью в 22.31 Мбит/сек, что немного лучше апрельских показателей, которые составили 21.25 Мбит/сек. Об этом свидетельствуют данные компании Ookla – лидера исследований в области сетевой аналитики и связи.

Украина также укрепила свои позиции в общем мировом рейтинге скоростей скачивания данных в сетях фиксированного доступа, поднявшись с 71-го места в апреле на 70-е место в мае.

Показатели Украины по медианной скорости загрузки в сфере фиксированного широкополосного доступа немного выросли в период с апреля по май, поднявшись с 49.82 Мбит/сек до 50.23 Мбит/сек.

По словам экспертов компании Ookla, на вершине рейтинга ныне находятся Норвегия и Сингапур, где были зафиксированы самые высокие показатели скорости сетей мобильного и широкополосного доступа в мире. В Норвегии скорость скачивания данных в мобильных сетях составила 129.40 Мбит/сек, а в Сингапуре скорость загрузки в сетях фиксированного широкополосного доступа составляет 209.21 Мбит/сек.

Глобальный индекс Speedtest (Speedtest Global Index) от компании Ookla ежемесячно сравнивает данные Speedtest со всего мира. Данные для Глобального индекса берутся из сотен миллионов тестов, проводимых реальными людьми каждый месяц с помощью инструмента Speedtest для проверки производительности интернета.