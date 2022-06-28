speedtest smartphone

Украина на шесть пунктов улучшила свои позиции в мировом рейтинге медианных скоростей скачивания данных в сетях мобильного интернета, достигнув в мае текущего года 80-го места со скоростью в 22.31 Мбит/сек, что немного лучше апрельских показателей, которые составили 21.25 Мбит/сек. Об этом свидетельствуют данные компании Ookla – лидера исследований в области сетевой аналитики и связи.

Украина также укрепила свои позиции в общем мировом рейтинге скоростей скачивания данных в сетях фиксированного доступа, поднявшись с 71-го места в апреле на 70-е место в мае.

Показатели Украины по медианной скорости загрузки в сфере фиксированного широкополосного доступа немного выросли в период с апреля по май, поднявшись с 49.82 Мбит/сек до 50.23 Мбит/сек.

По словам экспертов компании Ookla, на вершине рейтинга ныне находятся Норвегия и Сингапур, где были зафиксированы самые высокие показатели скорости сетей мобильного и широкополосного доступа в мире. В Норвегии скорость скачивания данных в мобильных сетях составила 129.40 Мбит/сек, а в Сингапуре скорость загрузки в сетях фиксированного широкополосного доступа составляет 209.21 Мбит/сек.

Глобальный индекс Speedtest (Speedtest Global Index) от компании Ookla ежемесячно сравнивает данные Speedtest со всего мира. Данные для Глобального индекса берутся из сотен миллионов тестов, проводимых реальными людьми каждый месяц с помощью инструмента Speedtest для проверки производительности интернета.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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