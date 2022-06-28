27 июня Литва подверглась массированной кибератаке.

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В минобороны Литвы отметили, что нападение было направлено на литовские госучреждения и частные компании. С мощными DDoS-атаками в конце концов удалось справиться — услуги защищенной Национальной сети передачи данных возобновлены.

По словам представителя Национального центра кибербезопасности Йонаса Скардинскаса, вероятно, что подобные атаки будут продолжаться и в ближайшие дни, особенно в транспортном, энергетическом и финансовом секторах.

Также Скардинкас сообщил, что в кибератаке подозревают российскую хакерскую группировку Killnet, которая грозилась атаковать более 500 компаний, если не будет «разблокирован транзит в Калининград» (ранее Вильнюс ограничил транзит ряда грузов из России в Калининградскую область в рамках санкций Евросоюза против РФ из-за войны в Украине).

Ранее мы сообщали, что Канада приняла новый пакет санкций против РФ. Он предусматривает запрет на экспорт определённых передовых технологий, способных улучшить внутренний оборонный производственный потенциал России.