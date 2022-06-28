Электрический генератор – изобретение, которое значительно упрощает жизнь владельцам помещений. Если дома, на даче, предприятии часто отключают энергию, решать эту проблему нужно покупкой генератора с подходящими параметрами.

Выбор по назначению

Мини-электростанция – это надежный автономный помощник в проблемах с электричеством. Изначально необходимо понимать, для чего конкретно нужен генератор и какой мощности.

Мощность генератора и его использование в разных целях:

Для дома. В качестве дополнительного источника электроэнергии вполне подходящим будет генератор с 3 кВт мощности. Его можно использовать для работы бытовой техники, освещения, сигнализации.

Для дачи. Подойдет электрическая станция мощностью 5 кВт. Зачастую на дачах есть скважина для воды, в которой работает насос, забирающий существенную долю энергии. Если купить 5-киловаттный генератор, работа других электрических приборов будет возможна без затруднений.

Для строительства. Чтобы процесс строительства был бесперебойным, необходимо подсчитать, сколько в сумме потребляют приборы, расположенные на площадке. Лучше выбирать прибор с мощностью 10 кВт и более, так как бетономешалка, дрели, перфораторы требуют большого количества электроэнергии.

Количество фаз

Выбор фазности генератора зависит от того, электроснабжение каких приборов нужно обеспечить. К примеру, трехфазный генератор обычно обеспечивает током приборы большой мощности – электрокотлы, насосы, электродвигатели, станки. В основном такое оборудование относится к промышленной сфере, но встречается и в быту. Для всех остальных целей подойдут однофазные электрогенераторы.

Есть предложения и комбинированных электростанций, которые выдают 220 и 380 вольт. Различие в мощности между фазами не должно превышать 25%, во избежание перекоса.

Классификация по виду топлива

Подбор генератора по предпочтительному топливу не требует определенных критериев. Модели можно выбрать, опираясь на доступность горючего:

Бензиновые генераторы. Рекордсмены среди бытовых вариантов. Имеют низкий уровень шума (около 70 дБ) и доступную стоимость. Легче заводятся на холоде, но не могут работать дольше нескольких часов подряд. Представлены в диапазоне мощности примерно до 100 кВт.

Дизельные. Существуют в большом разнообразии мощностей, вплоть до 10 тыс. кВт. Способны выдержать длительную и непрерывную работу, экономично расходуют топливо.

Газовые. Имеют долгий срок эксплуатации. Работают от газового баллона или централизованной магистрали. Самые экономные в плане расхода горючего.

Чтобы сделать правильный выбор генератора, нужно отталкиваться от общих характеристик: функций, мощности, фазности.