Новый пакет санкций предусматривает запрет на экспорт определённых передовых технологий, способных улучшить внутренний оборонный производственный потенциал России.

В полном списке запрещённых к экспорту в Россию технологий, перечислено телекоммуникационное оборудование, компьютеры и комплектующие, микросхемы, оборудование для контроля и тестирования электронных компонентов и материалов, различные типы ПО, рентгеновские аппараты или даже масс-спектрометры, навигационное оборудование и не только. Также к перечню добавят:

оборудование, электронные узлы и компоненты, разработанные для квантовых компьютеров, квантовой электроники, квантовых датчиков, блоков квантовой обработки, кубитных схем, кубитных устройств или квантовых радиолокационных систем;

криогенные холодильные установки для поддержания температуры ниже 1,1 К в течение 48 часов или более, криогенное холодильное оборудование и компоненты для него;

оборудование для сверхвысокого вакуума (Ultra-high vacuum, UHV);

производственное оборудование;

микроскопы, сопутствующее оборудование и детекторы;

оборудование для декапсуляции;

металлические порошки (чистые или сплавы);

фотоприёмники с высокой квантовой эффективностью — более 80% в диапазоне волн от 300 нм до 1700 нм;

ПО для разработки, производства или использования систем, оборудования и компонентов;

ПО для цифровых двойников продуктов аддитивного производства или для определения надежности продуктов аддитивного производства;

технологии для разработки, производства или использования систем, оборудования, компонентов или ПО для всего вышеперечисленного.

Также в новом пакете санкций предусмотрены ограничения, направленные против шести человек и 46 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России. В основном это НИИ, авиационные заводы, научно-производственные предприятия, военные корпорации и конструкторские бюро.

Ранее мы сообщали, что США закроют доступ к своим технологиям всем компаниям, поддерживающим Россию.

Источник: Хабр