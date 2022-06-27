Киевстар увеличил территорию покрытия сети 4G в 19 областях Украины, где подключил к скоростной передаче данных 3500 населенных пунктов.

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С февраля 2022 года оператор модернизировал 3 тысячи базовых станций, подключив на них современную технологию LTE-900. В основном, это базовые станции, которые находятся в небольших городах и селах с населением до 2000 человек. Благодаря этому увеличена емкость сети и улучшено качество 4G в 3500 населенных пунктах в 19 областях Украины. Среди них – Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская и другие области Украины, где не ведутся активные боевые действия.

Чтобы пользоваться надежным и быстрым 4G интернетом, достаточно иметь смарфон и SIM-карту, которые поддерживают этот стандарт связи. Абоненты могут бесплатно заменить старую 3G карту на новую с 4G в любом из 500 магазинов Киевстар.

Ранее стало известно, что «Киевстар» включил первые базовые станции LTE 2300-TDD.