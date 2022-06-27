Компанія inext презентувала нову генерацію медіаплеєра для користувачів сервісу «Київстар ТБ» на базі Android 10 – модель TV-X.

Київстар ТБ спільно з 1+1 медіа

В 2019 році компанії Київстар та 1+1 media об’єднали зусилля та запустили спільний сервіс «Київстар ТБ» – послуга цифрового інтерактивного телебачення та відеобібліотеки з легальним контентом. Завдяки якісному сервісу абонентська база «Київстар ТБ» постійно зростає, в тому числі за рахунок великої кількості підтримуваних пристроїв.

ОС Android 10 (AOSP)

Для користувачів «Київстар ТБ», у яких телевізори без підтримки smart-функцій команда inext розробила медіаплеєр на базі операційної системи Android 10 (AOSP)*. Приставка перетворює звичайний телевізор на справжній smart-TV із сервісом «Київстар ТБ» на борту, а також усіма перевагами ОС Android. Об’єм вбудованої пам’яті становить 8 ГБ, а оперативної пам’яті – 1 ГБ (DDR3), що дозволяє отримати максимальне задоволення від перегляду контенту високої якості.

Максим Щиголь, продакт-менеджер inext в компанії «РОМСАТ»: «Ми отримали запит від національного телеком-оператора України – компанії Київстар із запитом розробки оновленої моделі сет-топ боксу для сервісу «Київстар ТБ» із такими додатковими функціями як Bluetooth для підключення зовнішніх пристроїв та перетворення медіаплеєра на центр домашнього дозвілля, а також WiFi 5 ГГц із підтримкою стандарту AC.»

«В ході довготривалого розвитку та налагодження роботи нашої системи, та завдяки спільним зусиллям команд Kyivstar TV і inext, було розроблено найефективніше рішення – inext TV-X, ексклюзивну приставку, створену для забезпечення найкращого досвіду використання сервісу Kyivstar TV», – зазначив Павло Рибак, керівник проекту Kyivstar TV.

Дводіапазонний Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)

Модель inext TV-X – це синергія стильного дизайну та сучасних характеристик. Плеєр має ексклюзивний дизайн та фірмову упаковку, виконану в стилі Київстар. Завдяки сучасним компонентам користувачі зможуть розігнати швидкість з’єднання Wi-Fi від 433 Мбіт/сек до декількох Гбіт/сек, що відкриває нові можливості перегляду контенту високої якості.

Bluetooth 5.0

Вбудований модуль Bluetooth дозволить підключити бездротові елементи управління: пульт ДК або ігрові маніпулятори. Технологія Bluetooth 5 забезпечує швидкість передачі даних до 2 Мбіт/с, та має більшу пропускну здатність – це дозволяє передавати інформацію на ваші додаткові пристрої без затримок або підвисань. Все це перетворює звичайний медіаплеєр на повноцінний центр домашнього дозвілля.

Контент високої якості

Завдяки сучасним компонентам користувачі зможуть отримати надвисоку швидкість з’єднання через Wi-Fi, що відкриває нові можливості перегляду контенту високої якості.

Реалізацією медіаприставок inext TV-X займається сервіс «Київстар ТБ». Заповніть, будь ласка, коротку анкету за посиланням.

Про inext

inext – українська компанія з досвідом роботи 11 років, яка спеціалізується на розробці та виробництві Android STB та медіаплеєрів для B2B та B2C ринків. Головною відмінністю є універсальність та індивідуальний підхід у розробці рішень від IPTV / OTT до складних мультимедійних систем у міських транспортних мережах та рекламно-інформаційних мультискрін платформах.

Про «Київстар ТБ»

Київстар ТБ – партнерський проєкт групи 1+1 media та компанії Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа онлайн-телебачення, яка надає користувачам доступ до десятків тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Її перевага – можливість підключення на п’яти різних пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV або ТБ-тюнері. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв’язку в Україні. Платформа налічує більше 300 телеканалів та VOD-бібліотеку з 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу.

Про ROMSAT

РОМСАТ – ексклюзивний дистрибутор медіаплеєрів inext.

Нагадаємо, що восени 2017 року компанія-розробник медіаплеєрів inext була інтегрована до групи-компаній ROMSAT. Метою такого об’єднання стало створення інноваційних медіапристроїв у сфері ОТТ та IPTV телебачення.