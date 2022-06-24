Жители Украины смогут бесплатно воспользоваться ClearVPN при помощи приложения «Дія»

MacPaw открыла свободный доступ к приложению ClearVPN для украинцев.

Граждане Украины, которые находятся на территории страны смогут бесплатно пользоваться приложением ClearVPN. Для украинцев, выехавших за рубеж или пребывающих на временно оккупированных территориях, свободный доступ можно оформить при помощи «Дія.Підпис». Функция выступает в роли Citizenship check – подтверждает личность человека.

Как получить доступ:

Зайдите в ваш кабинет ClearVPN.

Введите свои данные, если у вас уже есть аккаунт ClearVPN. Если вы новый пользователь, введите ваш адрес электронной почты, желаемый пароль и нажмите Create.

При входе в приложение используйте почту и пароль, которые вы указали.

Выберите «Дія.Підпис» для подтверждения гражданства.

Ранее мы сообщали, что в приложении «Дія» будут отображаться документы об образовании.