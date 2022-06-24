С 23 июня 2022 года Киевстар расширил возможности услуги «Роуминг как дома».

География доступности услуги расширена еще на 14 стран. Пользоваться домашними тарифами и не платить за роуминг можно теперь в Бельгии, Великобритании, Греции, Португалии, Финляндии и Швеции, Дании и Норвегии, Ирландии, Люксембурге, Словении, Хорватии, Швейцарии и Египте. С полным списком всех 30 регионов, поддерживающих «Роуминг как дома», можно ознакомиться на сайте оператора.

Воспользоваться услугами в своем тарифе, находясь в этих странах, можно просто пополнив счет на 4 недели для абонентов подписки или на месяц в контрактных тарифах.

Абоненты подписки по особым условиям услуги «Роуминг как дома» могут

пользоваться всеми основными сервисами, предусмотренными их тарифным пакетом.

Контрактные и бизнес-клиенты получают дополнительный пакет услуг: 500 минут для

исходящих звонков на все украинские номера и номера в стране пребывания, 15 Гб

мобильного интернета, а также 50 SMS. Все входящие вызовы также безлимитны.