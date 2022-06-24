Cisco Systems прекратила деловую активность, продажи и обслуживание в РФ и Беларуси.

В Cisco заявили, что сделают все возможное, чтобы к пострадавшим от закрытия бизнеса работникам из России и Беларуси «относились с уважением» и чтобы они получили поддержку во время этого процесса.

Также компания планирует использовать все возможные ресурсы для помощи работникам, организациям, клиентам, партнерам и жителям Украины.

Cisco Systems – крупнейший мировой производитель сетевого оборудования для сетей удаленного доступа, коммуникационных сервисов и сервисов безопасности, корпоративного рынка.

Источник: Reuters