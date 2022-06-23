Бесплатно воспользоваться сервисами Zoom смогут украинские университеты и профтехучилища.

«Это очень важно во время войны, когда все обучение проходит в онлайне. Сейчас некоторые студенты защищают дипломные работы в окопах, защищая государство, а учителя проводят уроки для школьников прямо из бомбоубежищ», – прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Zoom Video Communications – американская коммуникационно-технологическая компания, которая предлагает коммуникационное программное обеспечение, включающее в себя видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу.