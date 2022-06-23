Госдума РФ одобрила соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях.

Это интересно: В России не хватает запчастей для айфонов

Документ предусматривает, что «использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением».

Таким образом параллельный импорт (ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя) будет осуществляться законным для России путем.

Действие закона распространяется только на определенные категории товаров, которые Минпромторг РФ утвердил в начале мая. В этот перечень вошли некоторые бренды (например, Bentley, Apple, Siemens, Dyson), а также категории товаров (например, железнодорожные локомотивы, лодки, саженцы и цветы).

Напомним, что после полномасштабного военного вторжения в Украину, о приостановке работы в РФ или полном уходе из страны сообщили сотни иностранных компаний. В марте правительство РФ своим постановлением разрешило параллельный импорт, однако пока не вступил в силу соответствующий закон, российским компаниям грозит ответственность за ввоз контрафактной продукции.

Источник: Meduza