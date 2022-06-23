Новый раздел в «Дії» будет полезен абитуриентам с оккупированных территорий при будущем поступлении в ВУЗы.

«Договорились интегрировать документы об образовании в «Дію», чтобы люди с временно оккупированных территорий могли пользоваться цифровыми копиями», — сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Сейчас решается вопрос об упрощении процесса поступления в ВУЗы для абитуриентов с пострадавших от войны территорий, а также о выплатах преподавателям, которые отказались сотрудничать с оккупантами и продолжают работать в украинских учебных учреждениях.

Ранее мы сообщали, что lifecell запускает регистрацию номеров через приложение «Дія».