В оккупированном Мариуполе заработал мобильный оператор так называемой ДНР, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

Речь идет о незаконной телекоммуникационной компании «Феникс», которая занимается предоставлением услуг связи на оккупированных территориях.

Оккупанты утверждают, что SIM-карты «оператора ДНР» мариупольцам предоставляются бесплатно, однако, со слов горожан, их приходится покупать за 450 гривен.

«Важно для мариупольцев — кто уже начал пользоваться фениксом. Не забывайте – оккупанты прослушивают все в Мариуполе. Каждый ваш разговор открытая книга. Каждое неосторожное слово – риск для человека в Мариуполе. Не подвергайте близких опасности», — обратился к горожанам Андрющенко.

Отметим, что на данный момент в городе практически недоступна украинская связь, так как большая часть базовых станций разрушена оккупантами.

Ранее стало известно, что оккупанты планируют запустить телеканал «Новый Мариуполь».