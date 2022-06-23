Во вторник, 21 июня, нижняя палата парламента Канады приняла закон, согласно которому потоковые онлайн-платформы перейдут под контроль регулятора вещания страны и будут вынуждены размещать больше локального контента.

Это интересно: Netflix запустит реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара»

В частности, речь идет о Netflix, YouTube и Spotify.

Правительство заявляет, что закон обеспечит продвижение канадской музыки и историй в онлайн-сервисах, а также увеличит количество рабочих мест в стране. В свою очередь, некоторые эксперты уверены, что голосование было проведено в спешке, и опасения, высказанные по поводу законопроекта, такие как потенциальное влияние на независимых создателей контента, не были учтены.

Министр наследия Пабло Родригес, представивший законопроект в феврале, говорит, что изменения предназначены для коммерческих программ, транслируемых в интернете, и не будут применяться к отдельным канадцам.

Закон вступит в силу после положительного голосования Сената или верхней палаты, а также королевского одобрения.

Источник: Reuters